Son dakika kan donduran olay! Çiğköfte yüzünden cinayet! Öz oğlunu bıçakladı





TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNDÜ

Tartışma şiddeti artınca dede A.U. müdahale etti. Sakinleştirmek için torunu ve oğlunu çıkarırken mutfaktan bıçak aldı. Dışarı çıktığı esnada yeğenini göremeyen B.U., babasına ' Torununu neden kayırıyorsun?' diyerek çıkıştığı iddia edildi. Baba ve oğul arasındaki konuşma bir anda arbedeye dönüştü. İddiaya göre B.U. babasına ' Seni öldürürüm, seni vururum' diyerek sinkaflı küfürler etti. Bu esnada B.U., yeğenini gördü ve üzerine saldırmaya başladı. Canını zor kurtaran küçük çocuk koşarak uzaklaştı. Babasıyla olan tartışmasına devam ettiği sırada B.U. babası tarafından bıçak darbesine maruz kaldı.