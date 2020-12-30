Ünlü fenomen Alp Kılınç'a dolandırıcılık davası

Uzman Fizyoterapist ve Kayropraktik Mehmet Toprak, reklamını yapmak için ünlü fenomen Alp Kılınç'la anlaştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları anlaşma kapsamında, 25 bin takipçi için Toprak, Kılınç'a bir miktar para ödeyecekti. Toprak kendisine gönderilen hesaba anlaştıkları ücreti yatırmasına rağmen, 25 bin takipçi kazanamadı. Bunun üzerine Kılınç'a mesaj atarak, parasını geri istedi. İddiaya göre Kılınç, ünlü fizyoterapisti oylayarak ücreti yatırmayı reddetti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran fizyoterapist, dolandırıldığını ileri sürdü.



'BEN TANITIM YAPTIM' SAVUNMASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin ifadesine başvuruldu. Kılınç, 'Sahibi olduğum alpkilinclive kullanıcı isimli instagram hesabıma kendisi ile ilgili tanıtım yapmam ve kendisinin takipçisi sayısını 25-30 binli kişi artırmam için yardımcı olmak üzere teklifte bulundu.Buna karşılık 2bin 500 lira talep ettim, hesabıma bin 500 lira para gönderdim. Ben gerekli tanıtım faaliyetlerini yaptım, çekiliş düzenledim. Tanıttım' dedi.



DOLANDIRICILIK DAVASI

Savcılık, ünlü fenomenin Toprak'a karşı dolandırıcılık kastıyla hareket ederek gerçekte takipçi sayısı yükseltmediği ve herhangi bir çekiliş düzenlemediği halde, takipçi sayısını artırdığına dair tanıtımlar yaparak Toprak'ı kandırıp maddi menfaat elde ettiğini kaydetti. Ünlü fenomen hakkında Toprak'a karşı 'Bilişim sistemi araç kullanılmak suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.