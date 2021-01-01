Emniyet Müdürü’nün takdir toplayan cesaret anları “Canımız pahasına” notuyla paylaşıldı

İstanbul Şişli'de, özel bir klinikte çalışan bir hemşirenin bıçaklı saldırgan tarafından rehin alındığı ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan tarafından kurtarıldığı o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan refleksi ve cesareti ile büyük takdir toplarken; Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabından o anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımın üstüne "Canımız pahasına" notunu düştü. O görüntüler kısa sürede onbinlerce kişinin beğenisini aldı.

EKMEK BIÇAĞIYLA REHİN ALMIŞTI

Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda; Ramazan K. (30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve ekmek bıçağıyla sağlık çalışanı Hayrünnisa C.'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı. Saldırganın ikna olmaması üzerine ise bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, saldırgan Ramazan K.'yı ani bir refleksle etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırgan gözaltına alınmıştı.