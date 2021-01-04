Tiyatro ve sinema oyuncusu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Tiyatroları sanatçısı aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Türk sinemasının önemli yapımlarında ve birçok televizyon dizisinde yer alan Yurdagül Vergon 88 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gün hayata gözlerini yuman sanatçı Yurdagül Vergon'un (88) cenazesi, Pandemi kuralları içerisinde fazla yakını olmadan sosyal mesafe kuralları içerisinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YURDAGÜL VERGON KİMDİR?

Eskişehir'de 18 Nisan 1933'te dünyaya gelen sanatçı, Türk sinemasının önemli yapımlarında ve birçok televizyon dizisinde yer aldı.

Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınan Vergon, Şehir Tiyatrolarında "Bir Kavuk Devrildi", "Sinekler", "Gecenin Sonu", "Göç", "Çalıkuşu", "Kadınlar", "Dövme Gül", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Gülnihal", "İspinozlar", "Hülleci", "Çatallı Köy", "Gökte Bir Kuyu", "Susuz Yaz", "Çatıdaki Çatlak" ve "Bir Gelin Geldi" oyunlarında rol aldı.

Yurdagül Vergon, ayrıca "Talih Kuşu", "Yüreğin Aynası", "Yeşil Bir Dünya", "Acıların Günlüğü", "Yuvasızlar", "Seyyar Kamil", "Sarışınım", "Kahraman Hamamcı", "Düğün", "Asılacak Kadın", "Alev Gibi", "Sekreter", "Bir Kadın Bir Hayat", "Acımak", "Tutku", "Acı Ekmek", "Nikah Masası", "Boynu Bükük", "Ayrılık Kolay Değil" ve "Kadifeden Kesesi" filmler ile "Beşinci Boyut", "Sırlar Dünyası", "Affet Bizi Hocam", "Deli Divane", "Zirvedekiler" ve "Sevgi Oyunu" dizilerin oyuncu kadrosunda bulundu.