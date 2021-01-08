Maaşı düşük kocayı hor görmek boşanma sebebi

Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için flaş karar... Geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı erkek, "güven sarsıcı davranışlarda bulunmak"la suçladığı eşinin sürekli, "Sen yeterli para kazanamıyorsun" diyerek kendisini hor gördüğünü, küçük düşürdüğünü öne sürdü. Davalı-karşı davacı kadın da eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının davasının reddine, erkeğin davasının kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verdi. Kadın kararı istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, tarafları eşit kusurlu buldu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararını ise davacı koca temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararını açıklayan Daire, eşinin maaşıyla dalga geçen kadının ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda şöyle denildi: "Tarafların kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadının erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir."