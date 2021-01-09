DNA testinde temiz çıkmasına rağmen öldürülmüştü! Töre cinayetini Yargıtay bozdu

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde kuzenine tecavüz edip hamile bıraktığı iddia edilen ancak DNA testinde bebeğin babası çıkmadığı için yargılandığı mahkemece beraat etmesine rağmen töre saikiyle kızın kardeşi tarafından öldürülen Muharrem Yıldırım'ın katil zanlısı Mehmet Nuri Polat'a verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu. Bozma kararında, cinayetin töre saikiyle işlendiğine dair delil bulunmadığı için yeniden yargılama istendi. Yerel mahkeme ikinci kez ele aldığı davada sanığı bu kez kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle cezalandırdı.



Kulp İlçesinin İnkaya Köyü'nde 5 yıl önce yaşanan olayda Emetullah Polat (17) yasak ilişkiden hamile kaldı. Aile meclisinin sorguladığı Polat, evli bir çocuk babası kuzeni Muharrem Yıldırım'la yaşadığı cinsel ilişkiden hamile kaldığını iddia etti. Töre cinayetine kurban gideceği endişesi taşıyan Muharrem Yıldırım kendisine iftira atıldığını, tecavüz etmediğini belirterek savcılığa başvurdu.



Kuzeniyle geçmişte duygusal ilişki yaşadıklarını, ancak cinsel ilişki yaşamadıklarını belirten Yıldırım babalık için DNA testi istedi. Yıldırım, DNA sonucu bekleninceye kadar tutuklandı ve hakkında, cinsel istismar suçundan dava açıldı. Adli Tıp Kurumu DNA testinde bebeğin babasının Muharrem Yıldırım olmadığını belirleyince Yıldırım beraat etti. Ancak kızın ailesi peşini bırakmadı. Muharrem'den eşini boşayıp kendi kızlarıyla evlenmesini, aksi halde öldürüleceği tehdidinde bulundu. 1,5 yıl gizlenen Muharrem Yıldırım 4 ay cezaevinde kaldığını, beraat etmesine rağmen kızın ailesi tarafından öldürüleceğini belirterek koruma kararı istedi.

ARABULUCULUK FAYDA ETMEDİ



İki Köyün muhtarı ailelerin barışması için arabuluculuk üstlendi, ancak Yıldırım ensesine sıkılan tek kurşunla infaz edildi. Katil zanlısı Mehmet Nuri Polat, ablasına tecavüz ettiği için Muharrem'i öldürdüğünü itiraf etti. Savcılık, Polat ile birlikte aile bireylerinden 12 kişi hakkında töre saikiyle öldürme suçundan dava açtı. Mahkeme, Polat ailesinin berdel ve belirli miktar para karşılığında barışmayı kabul ettiğini, ret cevabı alınca da Muharrem Yıldırım'ı Mehmet Nuri Polat'ın öldürdüğü belirtildi. Mahkeme, yörenin gelenek, görenek ve yaşam tarzına bakıldığında olayın namus davası algısıyla töre saikiyle işlenmiş cinayet olduğunu belirtti. Polat'ın babası, dört ağabeyi, amcası ile amcası oğullarından oluşan 11 kişiye beraat verilirken, katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza yaş küçüklüğünden 24 yıla indirildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞA AZ CEZA ALSIN DİYE CİNAYET İŞLETTİLER



Yıldırım ailesi karara itiraz edip Yargıtay'a başvurdu. Aile, babalık testinin temiz çıkmasına rağmen kız tarafının 50 bin lira para isteyip, kızla evlenmesi için kendilerine şart koştuklarını belirterek, "Bu da yetmezmiş gibi Muharrem'in kız kardeşinin kızın ağabeyi ile evlendirilmesi halinde husumetin son bulacağını, aksi halde öldüreceklerini söylediler. Bebeğin babası başkası olduğu için kabul etmedik. Kız tarafının ileri gelenleri köyde toplanıp infaz kararı alıp cinayeti yaşı küçük olduğu için daha az ceza alacağından evin en küçük olduğuna işlettiler" dedi.

TÖREDEN ÇIKINCA CEZA BU KEZ 15 YILA İNDİ



Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozdu. Olayın töre cinayeti olabilmesi için aile bireylerinin birlikte karar alıp azmettirmesi gerektiğine dikkat çekti. Yargıtay, dosya içerisinde beraat eden 11 sanığın töre saikiyle hareket edip bu olayı azmettirdiklerine delil bulunmadığı için sanık Mehmet Nuri Polat'ın kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmederek dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Sanık bu kez kasten öldürmeden müebbet hapisle cezalandırıldı, suç tarihinde de 18 yaşından küçük olduğu için cezası 15 yıla indirildi. Haksız tahrik indirimine ise yer olmadığına karar verildi.