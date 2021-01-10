Rukiye bebek 48 saatte 3 kez el değiştirdi

Kütahya'da, "Ayaklarında yanık izleri var" şikâyetiyle Faslı anneden alınıp babasına teslim edilen, ertesi gün "Yanlışlık oldu" denilerek babasından alınıp Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirilen 1.5 yaşındaki Rukiye bebek, bir gece kaldıktan sonra yeniden annesine verildi. İki yıl önce Faslı Gizella ile evlenen Mehmet Mercan (35), eşinin bu evlilikten doğan 1.5 yaşındaki kızı Rukiye'yi de alıp evden kaçtığını ve kızına işkence yapıldığını söylemişti. Minik bebeğin ayaklarındaki yanık izleri olan fotoğrafları gösteren baba Mercan, "Bebeğimizi alarak Iraklı adamla evden kaçtı, kızıma işkence yapılıyor" diye tepki göstermişti.Bebeğinin daha da mağdur olduğunu öne süren Mehmet Mercan, "Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yazılı olarak kızımın başına gelenleri anlattım ve hastanede tedavi edilmesini istedim. Kızım Rukiye'yi getirip bana teslim ettiler. Ancak mutluluğumuz kısa sürdü. Daha 24 saat bile geçmeden, 'Pardon yanlışlık yaptık, bebeği yuvaya götüreceğiz' diyerek alıp gittiler. 'Hiç değilse annesinin yaşadığı ortamdan kurtulup devletin şefkatli ortamına gidiyor' diye sevinirken tekrar yuvadan alınıp annesine teslim edildiğini öğrenince şok yaşadım. 48 saat içinde evladımı adeta oyuncak bebek gibi oradan oraya taşıdılar. Zaten ayaklarından yaralı olan yavruma bu eziyet değil de nedir? Allah rızası için evladımı bu kadından kurtarın" dedi.