Kocaeli’nde vaka sayıları yüzde 90 düştü

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının arttığı ve yatak doluluk oranlarının yüzde 80'lere kadar dayandığı Kocaeli'nde, alınan tedbir ve uygulanan kısıtlamalar sayesinde büyük bir düşüş yaşandı. Rehavete kapılmadan bir süre daha bu tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimiz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk," Alınan tedbirler ve kısıtlamalar meyvesini verdi. Kocaeli'nde, Koronavirüs vaka sayıları yüzde 90 oranında düştü" dedi.

TEDBİRLER BİR SÜRE DAHA DEVAM ETMELİ

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Başhekim Cantürk, "Sağlık bakanlığımızın açıkladığı, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz istişareler sonrası, bizim kendi hastanemizdeki verilere de baktığımız zaman vaka sayılarında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bazen kendi kendime düşünüyorum ne oldu da vaka sayıları bu kadar düştü. Tedbirler hakikaten fayda etti. Demek ki en az tedbirle bile, bu işte başarı elde edilebiliyor. Bundan sonraki süreçte, bu tedbirlerin bir süre daha devam ettirilmesi gayet iyi olacaktır Gerçekten bu kafelerin kontrol altına alınması, kafelerin kapatılması belki iş açısından sıkıntı yaratıyor ama hastalığın kontrol edilmesi açısından anlamlı sonuçlara yol açıyor, sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi pazarlar sosyalleşme için iyi bir vesile olarak değerlendiriliyordu. Onlar Biraz kontrol edilmiş oldu."

REHAVET OLURSA, RAKAMLAR YÜKSELİR

Kocaeli'nde Koronavirüs nedeniyle artan yatak doluluk oranlarının da azaldığını ifade eden Cantürk, "Kocaeli'nde yüzde 90'lara varan azalmaların olduğunu gördük. Yatak doluluk ve yoğun bakım oranlarında ciddi azalmalar oldu. Demek ki tedbirler, vatandaşın uyarılması ve vatandaşın bu kurallara uyması gerçekten yararlı oluyor. Bu tedbirlerin bir süre daha sürdürülmesi gerekiyor. Bu beladan kurtulabilmemiz için, en azından aşının realize olmasına kadar, bu işi sürdürmekte yarar görüyoruz. Rahavet olması durumunda rakamlar yeniden yükselebilir. Bu bulaşıcı bir hastalık, temasla bulaşıyor. Maskenizi dikkat etmiyorsanız sosyal mesafenize dikkat etmiyorsanız tekrar yükselmeye devam edecektir"

HEPİMİZE BİR YERDEN DEĞİYOR

Yaz sezonunda alınan tedbirler ile ciddi bir düşüş yaşandığını hatırlatan Cantürk, "Yaz bitirilip, insanlar memleketlerine döndükten sonra temasların artması okul ve sosyal ortamlardaki temaslar ciddi bir artışa neden oldu. Bunu Kasım ve Aralık aylarında gördük ama çok şükür tedbirlerin alınması bu işi kolaylaştırdı, vatandaşların bu tedbirleri kendilerinin uygulamasını rica ediyorum. Çünkü hakikaten çok yakın arkadaşlarımızı kaybediyoruz, çember o kadar daraldı ki, hepimize bir yerden değiyor. Onun için bu basit bir mesele değil Bu bir Komplo Teorisi değil, bu gerçek ve bu gerçeği yaşıyoruz. Bu gerçekse bizim buna karşı tedbir almamız gerekiyor. Tedbir alacağız. Takdir Allah'tan diyeceğiz"

DURAN AMELİYATLAR TEKRAR BAŞLADI

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bir süredir hastanelerinde ameliyat yapamadıklarını ifade eden Cantürk, "Artan vakalar nedeniyle hastanemizde yataklar doldu. Bu nedenle ameliyatlar durmuştu. Vakalara 250 yatak ayırmıştık. Şimdi düşüş sağlandığı için biz vakalara 100 yatak ayırdık ve ameliyatlara tekrar başladık. Vatandaşlara söylüyorduk, seni ameliyata hazırladık. Ama ameliyat edeceğiz biraz zaman alır davet etmemiz zaman alır. Şimdi teker teker davet ediyoruz bütün branşlar için bu yapılıyor. Ancak Kasım-ve Aralık döneminde de, kanser vakalarını hiçbir şekilde ihmal etmedik kanser vakalarını hep davet ettik. Ameliyatlarını yaptık. Aciller zaten yapıldı. Hizmette bir aksaklık olmadı. Ama bekleyen efektif vakaları da şimdi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

HASTA VE HASTA YAKINLARINA UYARI

Son olarak, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye giden vatandaşlara seslenen Cantürk, "Vatandaş, bir kişinin gelebileceği yere, yanına bir arkadaşın alarak geliyor. İki kişi Hadi iki kişiyi tolere ettiğimizi varsayalım bazen 3 kişi 5 kişi geliyor ve bu 3 kişi 5 kişi hasta muayene odalarına girmeye çalışıyor. Polikliniklerin kapılarında bekliyorlar. Bu sosyal mesafeyi ortadan kaldırıyor yakın temasa yol açıyor. Batı ülkelerinde, hastanelere gittiğinizde öyle kalabalıklar görmezsiniz. Bunun nedeni ise vatandaşların randevu saatlerini uyumaları ve kalabalıklar halinde bu yerlere gelmemelerinden kaynaklanıyor. Bu çok önemli vatandaşların kendileri gelebiliyorsa kendilerinin o becerisi varsa kendilerinin gelmesi Ama yanlarında biri eşlik etmesi gerekiyorsa bir kişinin gelmesini tavsiye ederiz. Bunu sadece bugün için değil, her zaman için tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.