Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi çevre kirliliğini önlüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor. Hani ilçesi Abacılar Mahallesi'nde kurulan "Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi" günlük 200 metreküp evsel nitelikli atık suları arıtıyor. 650 bin liraya mal olan tesis, 2 biyolojik atıksu artıma reaktöründen oluşuyor. 6 ay önce hizmete konulan tesiste, şu ana kadar yaklaşık 9 bin metreküp atıksu arıtıldı.

2050 YILI NÜFUSUNA GÖRE PROJELENDİRİLDİ

Ön çöktürme havuzu ve dengeleme haznesi 2050 yılı nüfusuna göre projelendirilen tesis, çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Tesiste atık sular öncelikle fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Sonra atıksu ön çökeltim havuzuna alınarak burada çökebilen maddelerin havuzun dibinde kalması sağlanıyor. Kalan su, dengeleme havuzuna alınıyor ve buradaki pompalar yardımıyla biyolojik arıtma ünitesine aktarılıyor. Atık suya bu ünitede, mikroorganizmaların yaşayabileceği ve çoğalabileceği bir zemin yaratmak ve bu mikroorganizmaların atık sudaki kirletici organik maddeleri parçalamasını sağlamak için öncelikle oksijen veriliyor. Daha sonra atıksu bu ünitede çökeltme, deşarj ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Atıksu son olarak klorlanarak deşarj ediliyor.

'ÜLKEMİZİN ÇOK AZ YERİNDE BULUNAN BU PROJEYİ DİYARBAKIR'IMIZA KAZANDIRDIK'

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tesisin önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "İlçelerde atıksu arıtma tesislerini tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla Hani ilçemize bağlı Abacılar Mahallesinde Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi'ni kurduk. Şehrimizin her bir noktasında en iyi hizmeti verebilmek için sahadaki arkadaşlarımızla yoğun çaba sarf ediyoruz. Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi, şehrimiz için önemli bir hizmettir. Ülkemizin çok az yerinde bulunan bu projeyi Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Şehrimizin eksikliklerini gidermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.