Duygu Çelikten'in ölümüyle ilgili yeni iddia!

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül günü, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak ikiliden bir daha haber alınamadı. 7 Eylül günü, daha sonra Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112'yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedikten sonra telefonu kapattı.

13 GÜN SONRA CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, Duygu Çelikten'in gömülmüş cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin, geçen sürede çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesi sonucunda, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, cesedi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden de teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.