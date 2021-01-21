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21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de mesaj atma akımı

21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de herkes birbirine mesaj atsın iletileri sosyal medyada atılmaya başlandı. Sosyal medyada bir akım haline gelen bu durum sosyal medya platformu ’da “Saat 21.21” ismiyle TT oldu. İşte ayrıntılar...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 21.1.2021 20:27 Son Güncelleme: 21.1.2021 21:29 ABONE OL
21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de mesaj atma akımı

Türkiye'deki sosyal medya platformlarında 21 rakamının bu yıla denk gelmesi sonrasında bir akım başladı. Buna göre 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'de herkes birbirine mesaj atsın iletileri sosyal medyada atılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları arasında kimileri tam bu saatte tweet atacağını belirtiyor kimi ise arkadaşına mesaj atacağını söylüyor. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'den sonra hayatında bir şeyler değişmesini temenni ediyor.

DÜNYA DİYARBAKIRLILAR GÜNÜ

21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'e kadar sosyal medyada takipçi artırma eğilimi de başladı. Sosyal medya platformlarında kimi kullanıcılar ise esprili mesajlar atıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'de uzaylılar istilası başlıyor" diye espri yaparken, bir diğeri "Saat 21.21'de bir şey olacak mı diye bakmaya geldik" diyerek espri yapıyor. Kimileri ise çok abartıldığını düşünüyor. Twitter sosyal medya platformunda da 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21 için "Saat 21.21" başlığıyla iletiler atılıyor. Twitter'da "Saat 21.21" başlığı da TT olmuş durumda.

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21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21’de mesaj atma akımı
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