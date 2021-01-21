Arı sütünde talep patlaması yaşanıyor! Kilosu 10 bin TL'den satılıyor





'ARI SÜTÜNE METAL DEĞMEMELİ'



Arı sütüne metal değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Demir, "Yaklaşık 1 kilogram bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis katarak ahşap bir kaşıkla karıştırıp o şekilde tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybettiği için ahşap kaşık önermekteyiz. Ahşap kaşıkla tüketildiği zaman değerlerini koruyor. Bir de güneş ışığı gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an özelliğini kaybediyor. Biz de o yüzden kavanozlarla folyo kağıda sararak buzdolabında bekletiyoruz" diye konuştu.