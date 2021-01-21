Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler…

Her hafta Cuma günleri olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı kılmak için Müslümanlar camilere giderek ibadetlerini yerine getirip dualar edecekler. Hafta tek sefer kılınması nedeniyle Cuma namazı kılınışı detayları bilgi tazelemek amacıyla Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? gibi sorularla araştırılıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Namazı kılınışı ile okunacak dualar ve sureler ile ilgili tüm detaylar şöyle;