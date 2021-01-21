Kayak camiası bir değerini kaybetti

Şaban Anşin, 40 yılı aşkın bir süredir Bursa'da ikamet etmekte, Uludağ Kayak Eğitmenliği ve aynı zaman da Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktaydı. Anşin, geçirdiği Kalp Krizi sonrası hayatını kaybetti.

Anşin, 11 yaşında futbol oynarken Bitlisli Cevdet Turkurka hoca tarafından kayak sporuna yönelerek hayatını değiştirdi.

2020 yılında evden eve programında Didem Çelik ile rahmetli Şaban Anşin "Bingöl' de meşe ağaçlarını marangoza götürüp burnunu kaldırıp, altına lastik takarak eline aldığı iki sopa ile dağlarda kayak yapmaya başlayan Şaban Anşin, 1965 yapılan yolçatı kayak evinde eğitime başladık. Elazığ Keban Barajını yapan Fransız Gurupları vardı. Haftanın iki günü Bingöl'e gelirlerdi otelde kalmazlardı. Çadır kurup uyku tulumlarında yatarlardı. Çocuklarını bizden gizli saklı eğitim yaptırırlardı. Ben ısrarla onları takipe giderdim onlar çalışmazdı beklerdi. Baktılar kurtuluş yok bizde onları izlerdik. Onlar olsun Rahmetli Hocamız Cevdet Turkurka hocamız olsun ondan öğrendik ve has bel kader yarışçı olduk." ifadelerini kullanmıştı.Türk Kayağına büyük emekleri olan Milli Takım eski antrenörlerinden Kayak Öğretmeni Şaban Anşin İki yılda 10 milli sporcu, Avrupa şampiyonu, olimpiyat takımına öğrenciler yetiştirdi.