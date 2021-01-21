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SON DAKİKA - ’da deprem! ve ’da hissedildi!

ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde olayları meydana gelmeye devam ediyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan listesi verilerine göre merkez üssü ’a bağlı ile sınır bölgesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 21.1.2021 23:14 Son Güncelleme: 21.1.2021 23:14 ABONE OL
SON DAKİKA - Azerbaycan’da deprem! Iğdır ve Ağrı’da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Azerbaycan'da (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti – Ermenistan sınırı) saat 22.24'te 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır ve Ağrı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AZERBAYCAN'DA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Azerbaycan deprem gelişmesine ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI ŞÖYLE;


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA - Azerbaycan’da deprem! Iğdır ve Ağrı’da hissedildi!
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