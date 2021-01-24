Adet kanaması normalde kaç gün sürer? Adet düzensizliği nedir, neden olur?

Ergenlik döneminden menopoza kadar devam eden adet döngüsünde, ilk menstrüasyon sonrasında, hormonal düzen devreye girene kadar 1218 aylık süreçte gecikme ve adet düzensizliği görülmesi normal kabul edilir. Fakat üreme dönemindeki kadınlar yaklaşık 28 günlük periyotlarla adet kanaması görür. Adet hesaplama yönteminde düzensizliğin tespit edilmesi açısından kadınların adet kanamalarının meydana geldiği ilk günün yanı sıra bir sonraki dönemde görülen ilk kanama ile arasındaki gün sayısını belirlemeleri gerekir. Peki, adet kanaması kaç gün sürer? Adet düzensizliği nedir, neden olur? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

ADET KANAMASI KAÇ GÜN SÜRER?

Adet kanama günleri kadınlar arasında farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle adet 4 gün sürer mi? adet 8 gün sürer mi? gibi sorular kadınlar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Adet kanamalarının her ay 27 gün arasında düzenli olarak görülmesi gerekir. 3 günden az görülen adet kanamaları kısa, 7 günden fazla olduğu durumlarda ise uzun olarak kabul edilmektedir. Adet döneminin 3 günden az sürmesi hormonal ve fizyolojik bazı sorunlardan kaynaklanabilir. Bu durumda hormonların eksikliğinden de söz etmek mümkün. Adet döneminin 8 gün kadar sürmesi ise hormonal bozukluklardan kaynaklanma ihtimallerini doğurmaktadır.

ADET KAÇ GÜNDE BİR OLUR?

Üreme dönemindeki her sağlıklı kadın yaklaşık olarak 28 günde bir adet olmaktadır. Düzenli olarak 2135 gün aralıklarla görülen adet kanamaları normalde 57 gün sürmekle birlikte, bu süre zarfında ise 45 ped değiştirmek normal kabul edilmektedir. Her ay adet döneminde mevcut bir düzensizlik var ise nedenin saptanması ve tedavinin sağlanması bakımından bir uzmana danışılması önerilmektedir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Norma şartlarda kadınlar, 2135 gün arasında değişen bir adet döngüsüne sahiptir. Ancak bu döngüden daha geç ya da erken adet görülmesine adet düzensizliği denir. Aynı zamanda kanama miktarının ve süresinin olması gerekenden az ya da fazla olması adet dönemi haricinde yaşanan kanamalar adet düzenliği olarak tanımlanmaktadır.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDEN OLUR?

Adet düzensizliği çeşitli birçok nedenden kaynaklanabilir. Adet düzensizliğinin önemli sebepleri arasında ise hipofiz, hipotalamus, yumurtalık ve rahmin uyum içinde çalışması gösterilebilir. Adet düzensizliğinin diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir: