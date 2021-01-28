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Hırsızlık yaptığına pişman ettiler! Esnaf, meydan dayağı attı!

'ta bir mağazadan iki koli ayakkabı çalan hırsız, esnafa yakalandı. Tekme tokat dayak yedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızı koruma çalışan şahsın ittiği esnaf ise yere düştü!

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:35 Son Güncelleme: 28.1.2021 09:43 ABONE OL
Hırsızlık yaptığına pişman ettiler! Esnaf, meydan dayağı attı!

İstanbul Beyazıt'ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnafa yakalanınca tekme tokat dayak yedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızı koruma çalışan şahsın ittiği esnaf ise yere düştü.

TEKME VE TOKATLARLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı. Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı. Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnaf burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

HIRSIZA ESNAFTAN DAYAK

Bir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Hırsızlık yaptığına pişman ettiler! Esnaf, meydan dayağı attı!
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