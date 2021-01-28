Hırsızlık yaptığına pişman ettiler! Esnaf, meydan dayağı attı!

TEKME VE TOKATLARLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı. Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı. Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnaf burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.