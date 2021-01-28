Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar





O kadar kalabalık geliyorlar ki, gökyüzünü kara bulutlar gibi kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Hayvanlarımızın samanlarına da zarar veriyorlar. Biz de mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak gürültü çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.