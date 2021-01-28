Mahalleyi istila eden kargaları davul ve tef çalarak kovmaya çalışıyorlar

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses nedeniyle hem de ekinlerinin zarar görmesi ihtimalinden mahalle sakinlerini endişelendiriyor.
Kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, kargaları kovmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Mahalle sakinleri, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
DAVUL VE TEF ÇALARAK KARGALARI MAHALLEDEN KOVUYORLAR
Mahalle sakinlerinden Zülküf Çiçek, kargaların özellikle yaz mevsiminde ekinlerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Akşam olunca kargalar mahallemizin üzerini kara bulut gibi kaplamaya başlıyor.
O kadar kalabalık geliyorlar ki, gökyüzünü kara bulutlar gibi kaplıyor. Sesleri de bizi çok rahatsız ediyor. Hayvanlarımızın samanlarına da zarar veriyorlar. Biz de mahalledeki gençlerle birlikte elimizde davul ve tef çalarak gürültü çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
ENDİŞE DUYUYORLAR
Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzledce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.
Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor. Kasımbağı'nda oturan Burhan Özcan (30), "Kışın başladığı ilk aylarda mahallemize sürüler halinde gelen kargalar, ağaçlık alanlar ve yerleşim alanlarına konuyorlar.
Yaz mevsiminde ekinlerimize zarar veren kargalar, kış mevsiminde mahallemizin tamamını istila ediyor. Akşam güneş batımında gelen kargalar, sabah gün doğmaya yakın ise köyümüzü terk ediyorlar. Karga sesleri çok rahatsız edici.
Herkes büyük rahatsızılk yaşıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi
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