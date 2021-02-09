Sinyal vermedi diye darp etmişti! Birbirinden şikayetçi oldular

Olayın ardından polise giderek şikayetçi olan araç sürücüsü D.A. ; "Yere düştü yardım için indim bana saldırdı darp etti" dedi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince karakola çağrılan motor sürücüsü Ç.K. ise; "Bana çarparak yere düşürdü aramıza arbede çıktı. Bana tehdit ve hakaret etti. Şikayetçiyim" dediği ileri sürüldü.



Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsünü darp etmeye başladı, yumruklar savurup, küfürler etti. Arkadaşının darp edildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu. Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.



BİRBİRİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü D.A.'nın Polis Merkezine giderek durumu anlatıp kendisini darp den şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine motor sürücüsü Ç.K'nın emniyette ifadesi alındı. Ç.K.; "Bana çarpıp yere düşürdü, hakaret ve tehditlerde bulundu. Bende kendisinden şikayetçiyim" dediği ileri sürüldü.