Son dakika: Müge Anlı'yı çileden çıkartan sözler! 'Sana bir yumruk atarım bir de...

CANLI YAYINDAN KOVDU

İsmini vermek istemeyen kişi, Davut ve Muammer'in arkadaşı olduğunu iddia ederek telefonla bağlandı. Ancak izleyicinin açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Semiha Hanım eşi tarafından sürekli şiddet gördüğünü iddia ederken yayına bağlanan şahsın, "Muammer karısını dövemez, korkar. Dövmüşse de kadın hak etmiştir de dövmüştür" sözleri üzerine Müge Anlı, "Sen kimsin de bu hakkı kendinde görüyorsun, dövme hakkını kendinde buluyorsun. Saçma sapan konuşmayın. İnşallah siz de hak edersiniz de sizin de ağzınızı yüzünüzü kırarlar. Alın şunu yayından" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı 9 Şubat 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Şoförü ile kaçan karısına ağlayarak 'Eve dön' diye böyle yalvardı... | Video