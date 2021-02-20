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? ile 20 Şubat çekiliş sonuçları -

(MPİ) ile arasında yapılan işbirliğiyle tamamen yenilenen ve adı gibi çılgın 113 Milyon TL’yi aşan tutarda tutarına sahip olan sonuçları bugün şans oyunu severler için açıklanıyor. ile MPİ bayilerinden kupon doldurarak - canlı yayınına dahil olan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek açıklandı mı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 20 Şubat çekiliş sonuçlar ve sayfası detayları…

Giriş Tarihi: 20.2.2021 20:06 Son Güncelleme: 20.2.2021 20:06 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (20 Şubat 2021) duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal Şans ortaklığından yenilenerek peş peşe gelen devirler sonucu 113 Milyon Türk lirası gibi çılgın bir büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunu Milli Piyango Online üzerinde oynayan ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu severler 20 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.


SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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