Polis ve savcı yalanıyla 215 bin lira dolandırdılar

Kocaeli Gebze İlçesinde 17 Şubat 2021 günü meydana gelen olayda, bir vatandaşı arayan 2 kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Ardından vatandaşa adının terör örgütüne yönelik devam eden bir soruşturmaya karıştığını, bu işten kurtulmak ve suçluları yakalamak için söylediklerini harfiyen yapmalarını istedi. Olayın şokunda olan vatandaş telefonun ucundaki şahısların kendisine söylediği her şeyi harfiyen yaptı. Birikimi olan parayı, operasyon sonunda geri alacağını düşünerek, kendi elleri ile şahısların istediği yere getirip teslim etti.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Bir süre sonra kendisini arayan kişilere ulaşmaya çalıştı ancak cevap alamayıp bu durumu yakınlarına anlattığında, dolandırıldığını anladı. Mağdur vatandaşı polise ihbarı sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, yapmış olduğu araştırma ve incelemeler sonunda olayın faillerini tespit etti. Yaşlı vatandaşı polis ve savcı yalanı ile dolandıran 5 ayrı suçtan sabıkalı M.Ş.A ile 2 ayrı suçtan sabıkalı F.G İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasıo Gebze Adliyesine sevk edilen her iki şüphelide tutukanarak cezaevine kondu.