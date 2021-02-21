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Son dakika! Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü! O inanılmaz anları anlattı

'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Son dakika bilgisine göre ’da yolda yürürken üzerine otelden atlayan şahsın düştüğü Yusuf İşgören (29), “Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim” dedi. Akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras'ın (57), soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildiği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:17 Son Güncelleme: 21.2.2021 17:37 ABONE OL
Son dakika! Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü! O inanılmaz anları anlattı

Kağıthane Çağlayan'da akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57), soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirilmişti. Sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı otelin 1'nci katının penceresinden atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düşmüştü.

Olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu ifade etti. Hem şahıstan hem de otel sahiplerinden şikayetçi olan İşgören, otelde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirtti.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otelin penceresinden atlayıp adamın üstüne düştü | Video

"KAFAMI ÇEVİRDİM BİR TANE ADAM GÖRDÜM"
Adamdan ve otelden şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf İşgören, "Olay cuma günü arkadaşıma yardım etmeye gelirken yolda kafama bir şey düştü. O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım.

Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim.

Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü. O anları böyle anlattı | Video

Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Belimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.

Son dakika: İstanbul’da inanılmaz olay! Yolda yürürken kafasına insan düştü!

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Son dakika! Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü! O inanılmaz anları anlattı
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