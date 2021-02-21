Son dakika! Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü! O inanılmaz anları anlattı

Olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu ifade etti. Hem şahıstan hem de otel sahiplerinden şikayetçi olan İşgören, otelde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirtti.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otelin penceresinden atlayıp adamın üstüne düştü | Video

"KAFAMI ÇEVİRDİM BİR TANE ADAM GÖRDÜM"

Adamdan ve otelden şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf İşgören, "Olay cuma günü arkadaşıma yardım etmeye gelirken yolda kafama bir şey düştü. O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım.