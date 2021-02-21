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Son dakika haberi: 'da facia! 1'i çocuk 3 kişinin minibüste cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi: Acı haber ’dan geldi... Mustafa Kılınç, dini nikahlı eşi Hayriye Albers ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., panelvan araç içerisinde ölü bulundu. Cansız bedeni bulunan kişilerin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını kamp yaparak geçirmek istediği ve aracın içerisinde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:54 Son Güncelleme: 21.2.2021 17:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da facia! 1'i çocuk 3 kişinin minibüste cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Kılınç (47) ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers (50) ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Atatürk Barajı kıyısında kamp yaparak geçirmek istedi.

Dün gece üşüyen şahıslar, minibüsün içerisinde kömür sobası yakarak uyudu.

Ertesi gün bölgeye giden vatandaşlar, aracın içerisindekilerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri araçtakilere müdahale etti.

Yapılan incelemede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da facia! 1'i çocuk 3 kişinin minibüste cansız bedeni bulundu
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