Son dakika haberi: Şanlıurfa'da facia! 1'i çocuk 3 kişinin minibüste cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Kılınç (47) ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers (50) ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Atatürk Barajı kıyısında kamp yaparak geçirmek istedi.