Çocuk evinde kalan çocuklar olimpik havuzda yüzme öğreniyor

Amasya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzme kursuna gidiyor.

Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, Amasya'da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Olimpik Yüzme Havuzu'nda 1 bayan 3 erkek toplam 4 antrenör, 22 erkek 18 kız toplam 40 çocuk, yüzme antrenörleri nezdinde yüzme öğreniyor.

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet KURT yaptığı açıklamada; "Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından birisi de çocuklardır. Hareket bir çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir. Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın bazı olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında, büyüme ve gelişmenin daha iyi olması, aktif yaşam biçimi kazandırılması, ileride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma, aşırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkiler gösterilebilir. Bu kapsamda düzenli bir spor dalıyla uğraşmak gerekir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı yetişmesine, güçlü bir geleceğe hazırlanmasında, kendi aralarında bağlantıyı güçlendirilmesinde, özgüvenlerinin gelişmesini sağlamada sporun önemi tartışılmazdır. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen İl Gençlik ve Spor Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.