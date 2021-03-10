Coğrafi işaretli Erdemli muzuna da fidesine de talep arttı

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli ilçesinin coğrafi konumu gereği mikro klima bir iklime sahip olduğunu söyledi. Bu mikro klima iklim yapısının örtü altı ve açıkta muz yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Yıldız, konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldız, "Erdemli'deki mikro klima yapısı nemli bir ortam oluşturmaktadır. İlçemizde örtü altı ve açıkta muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle açıkta bizim yerel bir çeşidimiz olan 'Erdemli muzu' yetiştiriciliği yapılmaktadır. Erdemli muzu çok farklı özelliklere sahip bir muzdur. Özellikle şeker oranı düşüktür. Dolayısıyla diyabet hastalarında, şeker hastaları bolca tercih etmektedir." dedi.

Dikim ve üretim alanı sınırlı olan ilçeye mahsus Erdemli muzunun tanınırlığının arttırılması çoğaltılması amacıyla İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası olarak coğrafi işaret tescil belgesiyle ilgili bir çalışma başlatıp sonuçlandırdıklarını ve coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını belirten Yıldız şöyle konuştu:

"Tescil belgesini aldıktan sonra proje çalışmamızın sonucunda tabi ki yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin birçok yerinde ses getirdi. Özellikle iklimi muz yetiştiriciliğine uygun olan Muğla ilimiz ve Marmaris ilçemize fidan talepleri gelmeye başladı. Bununla ilgili üreticilerimiz normalde bir yıl ürün aldıktan sonra muz anacını kesip kökünü söktükten sonra onu imha ediyordu. Yani üreticimize ekonomik bir katkısı ve getirisi yoktu. Ama şuanda bu eski anaç gövdeleri üretim amaçlı kullanılıyor. Yaklaşık da adet başına 20 lira gibi üreticimize bir gelir sağlıyor. Yani burada coğrafi işaret tescil belgesinin amacına uygun bir çalışma yapılmış oluyor. İnşallah bu Erdemli ilçemizde ve iklim olarak uygun yerlerde Erdemli muzunun alanları genişletilerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlar. Bizim amacımız da bu."

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Genel Sekreteri Mithat Ceyhan ise, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Erdemli muzumuza coğrafi işaret tescili belgesi alındığını belirterek şunları ifade etti:

"Erdemli muzu ilçemizin ikinci coğrafi işaret tescili alan ürünüdür. Mersin ilimizde bugüne kadar 17 ürüne coğrafi işaret tescili alınmış bunun iki tanesi de ilçemizdendir. Erdemli muzu coğrafi işaret tescili alındıktan bilinirliğinin yanında katma değeri artmıştır. Üreticilerimiz çok memnundur, üretim sahalarının artacağına eminiz. İlçe tarım müdürlüğümüz işbirliği ile yeni ürünler için coğrafi işaret tescil çalışmalarımız devam edecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Diğer illerden talepler geliyor. Bizde onları üreticilerimize, çiftçilerimize yönlendiriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir talep patlaması yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Erdemli muzu üreticisi Ahmet Hamza Erdoğan da Erdemli muzuna coğrafi işaret belgesi alınmasının ardından muzun değerlenmeye başladığını bundan üretici olarak memnun olduklarını kaydetti.

Erdoğan, "Daha önce Erdemli muzumuz diğer muz çeşitleri gibi istenilen gerçek değerini görmüyordu. Şimdi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz proje birimi sayesinde, muzun kökü ve gövdesinin de kıymetli olduğunu öğrendik. Biz yıllarca yılda bir kez mahsul alır gövdeyi keser kökünü de söker imha ederdik. Çünkü bir değeri yoktu. Şimdi bu kökleri ilçe tarım müdürlüğümüz sayesinde Muğla ili ve Marmaris ilçesine tanesi 20 liradan gönderiyoruz. Artık Erdemli muzu hak ettiği değeri yavaş yavaş görmeye başladı.

Erdemli muzumuza coğrafi işaret belgesi alındı. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çünkü Erdemli muzu gerçekten değerli bir muz. Erdemli'den başka hiçbir yerde yetişmiyor. İlçemizin limondan sonraki ikinci sarı altını diyebiliriz. Erdemli muzu gerçekten şimdi gerçek değerini bulmaya başladı. Biz çiftçiler için büyük bir kazanç." ifadesini kullandı.