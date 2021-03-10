Siverek’in turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından organize edilen ve ilçelerin turizm potansiyellerine yönelik yapılan çalışmaların bu seferki durağı Siverek Belediyesi oldu.

İlçelerin turizm potansiyeline yönelik uzun süren saha araştırmaları ve çalışmaların hazırlanan raporlarda Turizm Eylem Planı Çalıştayının sonraki durağı Takoran Vadisi, Karacadağ, Karacadağ Pirinci, Karacadağ Jeoparkı gibi birçok doğa ve gastronomi değerini yanı sıra tarihi ve kültürel mirasa sahip Siverek oldu.

Siverek'in turizm potansiyelinin masaya yatırıldığı Siverek Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Uncu, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı M. Adil Saraç, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Oda Başkanı Müslüm çoban, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aykut Hakan Kutluhan, Harran Üniversitesi (HRÜ) Turist Rehberliği Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Ofluoğlu, Siverek Kaymakamlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gibi ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, şirketin çalışmaları ve kuruluş amacı hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Siverek sahip olduğu tarihi, kültürel değerlerin yanı sıra Karacadağ jeoparkı, Takoran Vadisi, eşsiz gastronomi lezzetleri ile gerçekten de müthiş bir turizm potansiyeline sahip birçok ilden büyük bir ilçemiz. Yapacağımız sunum ile Siverek'in sahip olduğu değerleri ve yapılabilecek çalışmalar ile bu potansiyeli hak ettiği noktaya nasıl taşıyabileceğimize yönelik yapacağımız sunumun ardından turizm paydaşlarımız olan sizleri ile istişareler yapacağız." dedi.

Siverek sahasında yapılmış titiz çalışmalar eşliğinde görseller ve istatistiki bilgiler ışığında hazırlanmış sunumun ardından yapılabilecek çalışmaların anlatıldığı bilgilendirmenin ardından söz alan Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar Siverek Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Siverek'in büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Koşar, "Bu potansiyelin ortaya çıkması için yapılacak projelere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçte bu kurumların destek vereceğine ve Siverek'in turizmde hak ettiği noktaya geleceğine inancım tamdır." dedi.

Çalıştayda söz alan katılımcılar, Siverek'in turizmde eksik kalan kısımlarını yapılmasını istediklerini, sorun ve çözüm önerilerini dile getirerek ilçenin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ama alt yapı ve tanıtım eksikliğinin giderilerek hızla yol alınması gerektiğinin altını çizdi.