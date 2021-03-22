Kaçak akaryakıtçıya baskın

İSTANBUL Sancaktepe'de, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, elektronik sistem sayesinde, piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çeviren A.B. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtı TIR ve kamyonlara satan şüphelinin basılan iş yerinde 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheliye adli işlem başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle zanlıya 396 bin lira idari para cezası uyguladı.