Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı Özlem Salkım'dan acı haber
Giriş Tarihi: 28.3.2021 00:18 Son Güncelleme: 28.3.2021 00:20

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı 'dan acı haber

İHA
Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı Özlem Salkım'dan acı haber

’ın Sorgun ilçesinde arkadaşları ile doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanan , yoğun bakım servisinde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yozgat'ta, doğum günü partisinde silahla başından vurularak ağır yaralanan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti.

Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım'ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı Özlem Salkım'dan acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA