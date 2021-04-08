Son dakika: Oyuncak ayı ele verdi! Ünlülerin de evini soymuş

Edinilen bilgiye göre, Denizli ve ilçelerinde meydana gelen onlarca faali meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son dönemlerde yapılan en büyük hırsızlık operasyonuna imza attı. Honaz, Buldan ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda, bu üç ilçe başta olmak üzere il genelinde son 3 ayda artan hırsızlık olaylarındaki benzerlikler jandarmanın dikkatinden kaçmadı.