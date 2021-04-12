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Giriş Tarihi: 12.4.2021 22:06 Son Güncelleme: 12.4.2021 22:12

camilerinde mahyalar yakıldı

DHA
İstanbul camilerinde mahyalar yakıldı

 ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. ve 'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Ramazan ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.



İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çift minareli camiler mahyalarla süslendi. Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı. Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.



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İstanbul camilerinde mahyalar yakıldı
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