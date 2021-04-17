Prof. Mustafa Muslim koronavirüse yenildi

Suriyeli Tefsir profesörü Prof. Dr. Mustafa Müslim (81), geçirdiği KOVİD-19 enfeksiyonu için tedavi gördüğü Gaziantep'te yaşamını yitirdi. Prof. Müslim, Gaziantep'te kurulan Zehra Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapıyordu.

Gaziantep'te yaşayan Prof. Dr. Mustafa Müslim, geçen hafta rahatsızlanması üzerine başvurduğu hastanede yapılan testinin pozitif çıkması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tedaviye rağmen sağlığında iyileşme sağlanamayan Prof. Dr. Müslim yaşamını yitirdi.

Eşi de aynı hastanede halen tedavi altında olan Prof. Dr. Müslim'in cenazesinin Gaziantep'te mi yoksa ülkesinde mi defnedileceğini netlik kazanmazken, yakınları Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) ilçesinde annesinin yanına defnedilmesini vasiyet ettiğini ancak mevcut şartlarda bunun zor olduğunu belirterek, ailenin vereceği karara göre defin yerinin netleşeceğini söyledi.

20 çocuklu Müslim ailesinin ilk çocuğu olan Mustafa Müslim, Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır'da İslam ilimleri tahsili yaptı. Uzun süre Suriye'de çeşitli üniversite ve medreselerde görev yapan Mustafa Müslim, ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleşti. Kardeşi Salih Müslim PYD'nin başında iken, doğum yeri olan Kobani'ye ancak özgür olarak gitmek istediğini söyleyen Müslim, "Orada ilim öğretebileceğim bir ortam olursa öyle dönerim" demişti.

Ülkesindeki savaş ortamının ağırlaşması üzerine bazı alim arkadaşlarıyla birlikte Gaziantep'te Zehra Üniversitesi'ni kuran Prof. Müslim, rektörlüğünü yaptığı üniversitede Suriyeli gençlere İslam ilimleri eğitimi veriyordu.