Bursa'da otomobil parka uçtu: 4 yaralı

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Ardından minibüs istinat duvarından parka uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Volkan S., Hasan A., Ozan S. ve Yunus S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.