Bursa'da otomobil parka uçtu: 4 yaralı

Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan S. idaresindeki minibüs, aşırı hız ve yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI
Ardından minibüs istinat duvarından parka uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Volkan S., Hasan A., Ozan S. ve Yunus S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
PARKIN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan parkta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.