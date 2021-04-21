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Giriş Tarihi: 21.4.2021 22:40 Son Güncelleme: 21.4.2021 22:42

'da parka uçtu: 4 yaralı

İHA
Bursa'da otomobil parka uçtu: 4 yaralı

'da aşırı hız yapan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce refrüje çarpan araç daha sonra parka uçtu. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan S. idaresindeki minibüs, aşırı hız ve yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Ardından minibüs istinat duvarından parka uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Volkan S., Hasan A., Ozan S. ve Yunus S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

PARKIN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan parkta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

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Bursa'da otomobil parka uçtu: 4 yaralı
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