Amenerrasulü Duası Okunuşu ve Anlamı - Amenerrasulü Arapça Türkçesi Okunuşu, Dinle, Meali, Tefsiri ve Fazileti

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmuştur. En uzun sure olma özelliği taşımaktadır. Bu surenin son iki ayeti ise "Âmene'r-Rasûlü" ismiyle ifade edilmektedir. Hadis kaynaklarında Amenerrasulü duası okumanın faziletleri hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yatsı namazlarından sonra okunan Amenerrasulü duası okunuşu dinle, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Amenerrasulü Duası Arapça Türkçe okunuşu için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

AMENERRASÜLÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

AMENERRASÜLÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

AMENERRASÜLÜ DUASI OKUMANIN FAZİLETLERİ

Bakara Suresinin son iki ayeti "Âmene'r-Rasûlü" ismiyle meşhur olmuştur. Genellikle yatsı namazının ardından okunan bu duanın birçok fazileti ve sırları vardır. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilerde bunlar göz önüne serilmiştir. İslam dinine inanan herkesin bilmesi ve okuması gereken dualardan bir tanesidir.

Amenerrasulü ile ilgili bazı hadisler şöyle;

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)