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Haberler Fotohaber AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali
Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:30

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü Duası, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin son iki ayetidir. Amene'r-Rasulü olarak da ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Amenerrasulü duası için ''cennet hazinelerinden indirilmiştir'' buyurmuştur. Bu nedenle Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Amenerrasulü, yatsı namazlarından sonra okunmaktadır. Amenerrasulü duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili en geniş bilgilere aşağıda yer verdik. İşte, Amenerrasulü duası Arapça Türkçe okunuşu, fazileti ve anlamı!

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden oluşur. Bakara Suresinde yer alan son iki ayettir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olup, yatsı namazlarının ardından okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Amenerrasulü duası fazileti ile ilgili olarak çok önemli ifadelerde bulunmuştur. Amenerrasulü duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili olarak n geniş detaylara göz atabilir, bu duayı haberimizden ezberleyebilirsiniz.

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü Duası Okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

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AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü Duası Türkçe Anlamı

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü Duası Faziletleri

1 - "Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

2 - Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

3 - Ebû Mesut el-Bedrî'den (radıyallahu anh) rivayete göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

"Her kim Bakara sûresinin sonundaki iki âyet-i celîleyi (Âmene'r-Rasûlü) her gece okursa ona kifayet (ona yeter) eder." (Buhârî, Megâzî, 12; Müslim, Müsâfirin, 255; Tirmizî, Sevâbül-Kur'ân, 4)

AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Bakara Suresi Tefsiri

Sûrenin başında Allah'ın iyi kullarının gayb âlemine, doğru yolu göstermek üzere gönderilmiş Kur'an'a ve ondan önce gelen kitaplara iman ettikleri, namazı kılıp zekâtı verdikleri, Allah'ın verdiklerinden O'nun rızâsı için harcamalar yaptıkları, bu iman ve güzel ameller sayesinde Allah rızâsına uygun bir hayat sürüp iki cihan saadetine nâil oldukları zikredilmişti. Arkadan tafsilâta geçilmiş, daha önce gelen kitaplar, peygamberler, ümmetler, Allah'ın onlara bahşettiği çeşitli nimetler, nankörlükler, isyanlar anlatılmış, bunlardan ibret alınarak İslâm'ın getirdiği hidayetten sapılmaması pekiştirilerek istenmişti. Bu sûre, hicretin ilk yıllarında geldiğinde muhatapları büyük ölçüde Allah'ın rızâsına uygun bir hayat yaşıyorlardı. O'nun rızâsı için her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret etmiş muhacirlerle onlara her şeyleriyle kucak açmış ensar vardı. Allah Teâlâ sûrenin sonunu getirirken bu kullarına bir mükâfat olmak üzere onlar hakkındaki hükmünü, onların kendi nezdindeki yer ve değerlerini bildirmek istemiş, böylece ilk müslümanların yolunu izleyecek olanlara da bir dinî hayat dersi, kul ile rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bir anahtar vermiştir: Resul ve çevresindeki müminlerin imanlarının ve itaatlerinin Allah tarafından tasdik edilmesi eşsiz bir iltifat, emsalsiz bir saadet vesilesidir. Bu tasdiki takip eden niyaz tâlimi ise kulluk yolundaki iniş çıkışları göstermekte, iyi niyetli kulların istemeden meydana gelen kusurlarını yüce mevlânın bağışlayacağına işaret etmekte, Hz. Peygamber'in ümmetine gelen en son ve kâmil dinin başta gelen özelliklerinden biri olan "kolaylık" temel kuralını dile getirmekte; esasen kulluğun güç olmadığını, çünkü Allah'ın kullarına güçlerini aşan yükümlülükler buyurmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sûrenin başıyla sonu âdeta bir levhanın iki parçası gibi birbirini tamamlamaktadır. Nitekim ümmetin geleneğinde de hem özellikle okunarak hem de levhalaştırılıp itina ile duvarlara asılarak bu özellik hayata geçirilmiştir (peygamberler arasında ayırım yapılmamasının anlamı hakkında bk. Bakara 2/136).

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