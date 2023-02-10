AMENERRASULÜ DUASI OKUNUŞU, Amenerrasulü Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Diyanet Meali

Amenerrasulü Duası, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin son iki ayetidir. Amene'r-Rasulü olarak da ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Amenerrasulü duası için ''cennet hazinelerinden indirilmiştir'' buyurmuştur. Bu nedenle Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Amenerrasulü, yatsı namazlarından sonra okunmaktadır. Amenerrasulü duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili en geniş bilgilere aşağıda yer verdik. İşte, Amenerrasulü duası Arapça Türkçe okunuşu, fazileti ve anlamı!