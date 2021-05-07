Otomobiliyle 10 metreden site bahçesine uçtu

Tokat'ta 600 Evler Mahallesinde bulunan Sabuncuoğlu Seven Towers Sitesinde yaşanan ilginç kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Güvenlik kamerasına akşam 21.30 sularında yansıyan kazada 60 AU 443 plakalı Yasir Güneş(22) idaresindeki otomobilin 10 metre yükseklikteki duvardan sitenin bahçesine düştüğü görüldü. Otomobilin gürültülü bir şekilde duvara çarpması ile birlikte site bahçesindeki vatandaşların kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından site sakinleri, araç içerisindeki sürücü Yasir Güneş ile Mustafa Nalçıoğlu'nun (24) araç içerisinden çıkmasına yardımcı oldu. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza tanığı Site sakini Batuhan Çevirgen, "Biz burada otururken yukarıdan bir firen sesi geldi. Araba sert bir şekilde buradan aşağı düştü. Biz hemen burada oturuyorduk. Burada otururken birden sesi duyduk. Arabanın düştüğünü görünce de birden zıpladık oradan kaçtık. Aracın içerisinde 2 kişi vardı zannedersem. Ambulans götürdü zaten ölü filan yok çok şükür. Allah'tan normalde burada çok çocuk filan oluyordu ama yoktu çok şükür." dedi.