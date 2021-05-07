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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 7.5.2021 23:42 Son Güncelleme: 7.5.2021 23:42

SON DAKİKA! ’da korkutan deprem! , ve ’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünden yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ili Pütürge ilçesinde 4.2 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Son dakika Malatya deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 23.18'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MALATYA'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Malatay Pötürge'de saat 23:18'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçüldü.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyülüğü 3.9 olarak açıklandı.

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU

Son dakika Malatya depreminin merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki konumu şöyle;

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SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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