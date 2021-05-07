SON DAKİKA! Malatya’da korkutan deprem! Elazığ, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 23.18'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son dakika Malatya deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Malatay Pötürge'de saat 23:18'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyülüğü 3.9 olarak açıklandı.