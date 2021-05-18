Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı! 14.00'dan sonra etkili olacak

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.