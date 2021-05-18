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Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:50 Son Güncelleme: 18.5.2021 13:12

'den için sarı uyarı! 14.00'dan sonra etkili olacak

DHA
Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı! 14.00'dan sonra etkili olacak

'nün son dakika açıklamalarına göre; 'nın doğusu ve   için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 'Sarı' uyarıda bulunan , yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti.

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI

İstanbul için 'Sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı! 14.00'dan sonra etkili olacak
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