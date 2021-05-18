Ölüm, 3’üncü denemede yakaladı

BURSA Orhangazi'de, önceki gün Gürle Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptıktan sonra düşen ve cesedi 17 saat sonra 17 kilometre uzaklıktaki Eğrentitüzü bölgesinde bulunan Muammer Yolcu'nun (37), 3'üncü denemede havalanabildiği ortaya çıktı. Bölgede bir çiftlik evi bulunan ve Yolcu'nun son anlarını cep telefonuyla kaydeden Mustafa Koçyiğit, "Hocası da vardı. Önce rüzgarı ölçmek için bir deneme yaptılar. İkinci denemede ise uçamadı ve yakın mesafeye düştü. Daha sonra toparlanıp tekrar rüzgar kontrolü yaptılar. Biz aşağı doğru inerken onu gördük. Yaklaşık 2 dakika paraşütü havada izledik. Sonra rüzgar geriye savurdu. Kendisini geriye doğru bırakıp sonra devam edeceğini düşündük" dedi.Paraşüt pilotu olmak için gereken eğitimini yeni bitirdiği ve yaklaşık 15 sortilik bir uçuş geçmişi olduğu öğrenilen Yolcu'nun, rüzgarın ani ve çok sert esmeye başlamasıyla kanatları kontrol edemediği tahmin ediliyor. Orhangazi'de kuruyemiş dükkanı bulunan evli ve bir çocuk babası Yolcu, otopsinin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.