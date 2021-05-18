Yerli aşıda ‘plasebo’ yerine ‘Sinovac’

Türkiye'dekoronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Kovid-19 aşısının Faz-3 aşamasında plasebo (boş aşı) yerine Sinovac aşısı kullanılacak. Böylece, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının etkinliğinin yanında Çin aşısına göre de koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Yerli aşının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının şubatta başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan'da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz- 2'nin raporlama çalışmasında ise son aşamaya gelindi. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor. Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plasebo yerine Türkiye'de yaygın kullanımda olan Çin'in Sinovac aşısı kullanılacak. Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak.Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak. DHA