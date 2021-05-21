Başkan Ekinci muhtarları dinlemeye devam ediyor

Viranşehir'in kalkınması, gelişimi doğrultusunda belirli aralıklarla dernek, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve değişik gruplarla istişare toplantıları yapan Başkan Ekinci bugün de, Şark Pınar Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, Germen Kırsal Mahalle Muhtarı Mehmet Kaynak, Başköy Muhtarı İbrahim Pasçı, Tekneli Muhtarı Abdurrahman Çimen, Dinçer Muhtarı Mehmet Kızılboğa, Gözler Muhtarı Münir Atılgan, Toklu Muhtarı M. Emin Demir, Olaçı Mahalle Muhtarı Hadi Yüksel ile bir araya gelerek mahallelerin sıkıntı ve sorunlarını dinledi.

Vatandaş, muhtar ve STK'ların görüş ve gözlemlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Ekinci, Viranşehir'in kalkınması ve gelişimi, noktasında her zaman olduğu gibi bundan sonra da muhtar ve STK'larla bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.