Kırşehir’deki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada Sami Kaya yönetimindeki 06 ZJU 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Adem Şahin idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Emrah Efe yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada sürücüler Sami Kaya ve Adem Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Kayseri-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.