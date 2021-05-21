Metronun önüne atlayan kadın dün de köprüden atlamaya kalkışmış

Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Melis D. (27) isimli kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.

BACAĞI VE BİLEĞİ KOPTU

Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

DÜN DE KÖPRÜDE İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.