Uçak lastiklerinin arasına gizlenen kaçak yolcu yakalandı! Almanya yolculuğu havalimanında son buldu

Dün öğlen saatlerinde uçaklar için lastik getiren bir tır gerekli kontrolleri yapılarak Atatürk Havalimanı B Kapısı'ndan içeri alındı. Lastiklerin indirilmesi sırasında görevliler lastiklerin arasına gizlenmiş bir kişiyi fark edince polislere haber verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Filistin doğumlu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Youssef Alhon' u gözaltına aldı. Bir ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Alhon yapılan ilk sorgusunda bir gün önce tır parkında Almanya'ya gideceği söylenen tıra bindiğini söyledi. Alhon Almanya'da yaşayan abisi aracılığı ile kendisini aracılığı ile tırlar aracılığı ile insan kaçakçılık yapan kişilerle irtibat kurduğu belirtilen Alhon'un sorgusunun sürdüğü öğrenildi.