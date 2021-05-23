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Giriş Tarihi: 23.5.2021 08:48 Son Güncelleme: 23.5.2021 08:48

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Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre milyonların gündemine geliyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunu yaşarken , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme kapsamında bu hafta sonu 56 saat sürecek olan kısıtlama olacak. Genelgeye göre 22-23 Mayıs hafta sonu kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Yayınlanan genelgede eczanelerin çalışma durumu belli oldu. Buna göre; Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? ?

Eczane çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla milyonların gündemine geliyor. Kademeli normalleşme süresinde eczaneler yasaktan muaf tutulurken çalışma saatleri ise farklı olabiliyor. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 22 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu. Peki Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Eczane hafta sonu Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-19.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Tam kapanma sürecinin ardından yayımlanan genelge kısıtlama dışında tutulan eczanelerin çalışma saatleri de bu süreçte paylaşıldı. Buna göre eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verirken, nöbetçi eczaneler ise 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

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Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı, kapalı mı?
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