Eczane çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla milyonların gündemine geliyor. Kademeli normalleşme süresinde eczaneler yasaktan muaf tutulurken çalışma saatleri ise farklı olabiliyor. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 22 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu. Peki Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri
Eczane hafta sonu Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-19.00'dir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
Tam kapanma sürecinin ardından yayımlanan genelge kısıtlama dışında tutulan eczanelerin çalışma saatleri de bu süreçte paylaşıldı. Buna göre eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verirken, nöbetçi eczaneler ise 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.