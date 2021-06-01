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Giriş Tarihi: 1.6.2021 22:53

Sulama kanalına düşen ikizlerden 1'i kurtarılamadı

DHA
Sulama kanalına düşen ikizlerden 1'i kurtarılamadı

'in ilçesinde sulama kanalına düşen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanede tedaviye alındı

Olay, bugün Tarsus ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Altaylar ve Bağlar Mahalleleri arasından geçen sulama kanalı kıyısında oyun oynayan ikiz kız kardeşler Nisanur ve Senanur Turgut, dengelerini kaybedip, suya düştü. Küçük ikizlerin suya düşüp, sürüklendiğini gören vatandaşlar, kanala atlayıp önce Nisanur'u, yaklaşık 150 metre ileride de Senanur'u çıkarttı. İkizler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Nisanur'un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Sulama kanalına düşen ikizlerden 1'i kurtarılamadı
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