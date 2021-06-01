Tarsus’ta DSİ sulama kanalına düşen 2 küçük kız kardeşten 1’i öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ve Altaylılar mahallesi arasından geçmekte olan büyük DSİ sulama kanalı kenarında iddiaya göre oynamakta olan Sedanur (12) ve Nisanur Turgut (13) adlı küçük kız kardeşler sulama kanalına düştü.Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Bağlar şubesi İtfaiye ekipleri olay yerine çok kısa süre içinde ulaşarak kardeşlerden Nisanur fazla uzaklaşmadan sudan çıkarırken, diğer kız kardeş Sedanur ise 150 metre ilerde suyun içinden çıkardı.Bu sırada 112 Acil ambulans ekiplerinin gelmesiyle 2 kız kardeşe ilk müdahale orada yapıldı ve daha sonra Devlet Hastanesi ek binasına götürülerek tedavi altına alındı.Nisanur'un sağlık durumunun iyi olduğu ancak, Sedanur'un hastanede yaşama tutunamayarak öldüğü öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.