Bursa’da polis intihar etti

Olay Alanyurt'ta bir sitede meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde iddiaya göre bunalıma girdi. Beylik tabancasını başına dayayan polis canına kıydı. Olaydan sonra eve gelen polis arkadaşının cansız bedenini görünce durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin ölümünü tespit ettiler. Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de olay yerine gelerek bilgi aldılar. Olayı duyan polis arkadaşları da eve geldiler. Polisin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı