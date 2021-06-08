Banyoda doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürmüştü! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Merve T. ise, ağrıları nedeniyle gittikleri hastanede kendisine kas gevşetici ve ilaç verildiğini, ilaçları alarak eve gittikleri sırada kanama geçirdiğini hissederek eşine duşa gireceğini söylediğini, duştayken karnından aşağıya bir şey düştüğünü hissettiğini, baktığında bebek olduğunu gördüğünü ve kordonunu kesmek için banyodaki meyve bıçağını eline aldığını söyledi. Daha sonra eşi ve çocuklarının aklına geldiğini ve gerisini hatırlamadığını, bilinç kaybı yaşadığını belirten Merve T., eşinin 'Ne yaptın sen Merve?' şeklinde bağırması ile kendine geldiğini ve hastaneye gittiklerini söyledi. Merve T., bütün çocuklarını çok sevdiğini ve çok üzgün olduğunu, çocuğunun boğazını neden meyve bıçağıyla kestiğini bilmediğini söyledi.

HER BİRİ ÖLÜMCÜL NİTELİKTE 9 BIÇAK YARASI BELİRLENDİ

Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen otopsi raporunda ise, bebeğin boyun kısmında 7, vücudunun diğer kısımlarında ise 2 adet olmak üzere her biri öldürücü nitelikte olan 9 kesici-delici alet yarasına rastlanıldığı bilgisine yer verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunda ise öldürülen bebeğin biyolojik babasının yüzde 99 ihtimalle Hakan T. olduğu bilgisi yer aldı. Cumhuriyet Savcısı, Merve T.'nin banyoda doğum yaptığı erkek bebeğin 9 adet ve tamamı öldürücü nitelikte olan bıçak yarası ölümüne neden olduğu, şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeter nitelikte delil ve şüphe bulunan şüphelinin atılı suçu işlediği anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.