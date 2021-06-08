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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:36

İl Emniyet Müdürü başarılı personelleri ödüllendirildi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük İl Emniyet Müdürü başarılı personelleri ödüllendirildi

İl Emniyet Müdürü üstün gayret ve çalışmalarıyla plaket ve belge almaya hak kazanan emniyet personellerine plaket ve plaketlerini verdi.

İl Emniyet Müdürü , il genelinde görev yapan personelleri ile Polis Evi'nde bir araya geldi. 2019 ve 2020 yıllarında üstün gayret ve çalışmalarıyla, plaket ve başarı belgesi almaya hak kazanan emniyet personellerine belge ve plaketlerini takdim etti. Ayrıca terfi eden amir sınıfı rütbeliler de törene katılırken, terfilerinin hayırlı olmasını diledi.



Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ teşkilat olarak 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek"Teşkilat olarak hedefimizin tüm görevlerimizde çok daha başarılı olabilmek ve olduğu bilincindeyiz. Tüm suç ve suçlularla mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz ve Halkımızın Can ve Mal güvenliği için 7/24 çalışmalarımızın Halkımızın destekleriyle devam edeceğiz" dedi.



Daha sonra Emniyet Müdürü terfi alan amirleri tebrik ederken, başarı belgesi ve plaketi alanlara plaketlerini takdim etti.

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Karabük İl Emniyet Müdürü başarılı personelleri ödüllendirildi
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