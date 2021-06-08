Karabük İl Emniyet Müdürü başarılı personelleri ödüllendirildi

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il genelinde görev yapan personelleri ile Karabük Polis Evi'nde bir araya geldi. 2019 ve 2020 yıllarında üstün gayret ve çalışmalarıyla, plaket ve başarı belgesi almaya hak kazanan emniyet personellerine belge ve plaketlerini takdim etti. Ayrıca terfi eden amir sınıfı rütbeliler de törene katılırken, terfilerinin hayırlı olmasını diledi.





Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ teşkilat olarak 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek"Teşkilat olarak hedefimizin tüm görevlerimizde çok daha başarılı olabilmek ve Halka Hizmetin Hakka Hizmet olduğu bilincindeyiz. Tüm suç ve suçlularla mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz ve Halkımızın Can ve Mal güvenliği için 7/24 çalışmalarımızın Halkımızın destekleriyle devam edeceğiz" dedi.





Daha sonra Emniyet Müdürü terfi alan amirleri tebrik ederken, başarı belgesi ve plaketi alanlara plaketlerini takdim etti.